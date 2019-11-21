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Brezilya’da özel jet düştü: 1 ölü, 9 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2019 09:53 | Son Güncelleme

Brezilya’da yaklaşık bir hafta önce düşen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği jette bulunan 9 yaralıdan birinin Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi’nin kardeşi olduğu çıklandı.

Brezilya, (DHA)- Brezilya’da yaklaşık bir hafta önce düşen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği jette bulunan 9 yaralıdan birinin Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi’nin kardeşi olduğu çıklandı.

Cessna 550 Citation II tipi özel jet, Bahia eyaletindeki Parnaiba şehrinin doğusundaki Barra Grande bölgesinde, 14 Kasım’da düştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar arasında Brezilya Federal Kongresi üyesi Guilherme Mussi’nin kardeşi Eduardo Mussi ile eşinin de bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin ise Eduardo Mussi’nin eşinin kız kardeşi olduğu bilgisi paylaşıldı.

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