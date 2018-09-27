Brezilya'da Petrobras'a 853 milyon dolar ceza

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras, ülkedeki siyasetçilere ve siyasi partilere verilen rüşvet kapsamında muhasebe kayıtlarında yaptıkları oynamalar için 853,2 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Petrobras'ın "ABD hükümetinin, Petrobras'ın Brezilya'daki siyasetçilere ve siyasi partilere yapılan ödemelerin kolaylaştırılmasında oynadığı rolle bağlantılı olarak Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu'nun ihlallerine ilişkin soruşturmasını karara bağlamak için" ödeme yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Bir bakanlık yetkilisi de Petrobras'ın eski yönetim kurulundaki üst düzey yöneticilerin, Brezilyalı siyasetçilere ve siyasi partilere yüz milyonlarca dolar rüşvet verdiği ve daha sonra rüşvet ödemelerini yatırımcılarından ve müfettişlerden gizlemek için muhasebe kayıtlarını değiştirdiğini kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, varılan anlaşmada Petrobras'ın, şirketin eski yöneticileri ve yetkililerinin muhasebe ve kayıt ihlallerine yol açan eylemleri için sorumluluğu kabul ettiği kaydedildi.