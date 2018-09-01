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Brezilya'da polis operasyonları sırasında artan ölümler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 13:27 | Son Güncelleme

Rio de Janeiro'nun kamu güvenliğinden sorumlu General Richard Nunes, operasyonlarda artan ölümleri, "yetkililerin suçla daha agresif şekilde mücadele ettiğinin bir işareti" olarak yorumladı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da Rio de Janeiro'nun kamu güvenliğinden sorumlu General Richard Nunes, ülkedeki polis operasyonları sırasında meydana gelen ölümlerdeki artışın, güvenlik durumunun kötüleştiği anlamına gelmediğini savundu.

Nunes, Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, 2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan şehirde askeri müdahalenin daha fazla şiddete yol açtığı iddialarına karşı çıkarak, polis operasyonları sırasındaki ölümlerin, yetkililerin suça daha agresif şekilde karşı koyduğunun işareti olduğunu söyledi.

Sokaklarda artık çok daha güçlü bir polis varlığının olduğunu vurgulayan Nunes, "Durum gerçekten kötüydü." dedi.

Hükümet verilerine göre, bu yılın şubat ve temmuz ayları arasında polis operasyonlarındaki ölü sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 547'den 736'ya yükseldi.

Nunes, durumun benzer olmadığını çünkü bir yıl önce güvenlik güçlerinin yetersiz finansman ve motivasyon eksikliğinden muzdarip olduğuna ve çoğu suç çetesinin yeterince denetlenmediğine dikkati çekti.

Eyaletteki sorunlardan biri olan kamyonlardan yapılan yük soygunlarında önemli ölçüde düşüş olduğunu kaydeden Nunes, daha az soygunun, daha az suç anlamına geldiğini ifade etti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ordunun, Rio Karnavalı sırasında suç oranlarının artmasının ardından Devlet Başkanı Michel Temer'in talimatıyla bu yıl şubat ayında devraldığı emniyet görevini aralık ayında bırakacağı açıklanmıştı.

Brezilya Kamu Güvenliği Bakanı Raul Jungmann, aralık ayından itibaren ordunun Rio'daki güvenlikten sorumlu olmayacağını kaydetmişti.

Rio de Janeiro kentinde ordunun devraldığı güvenlik görevini bir yıl daha sürdürmesini önerdiğini ifade eden Jungmann, Brezilya Silahlı Kuvvetlerinin ise bu öneriyi reddettiğini söylemişti.

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu tarafından geçen ay yapılan açıklamada, 2017'de 63 bin 880 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

Kentte uyuşturucu çeteleri sık sık şiddet olaylarına neden oluyor.

Rio'da güvenlik, şehrin bağlı olduğu eyaletin yaşadığı mali kriz nedeniyle son yıllarda giderek kötüleşmişti. Eyalet yönetimi polis maaşlarını çoğu kez ödeyemiyor veya gecikmeli ödeyebiliyordu.

Kriz özellikle 2016'da Olimpiyat Oyunları öncesinde güvenlik tedbirlerinin arttırılmaya başlanmasıyla baş göstermişti.

Şehrin eteklerindeki gecekondu mahallelerinde alınan tedbirler belirli ölçüde olumlu sonuç vermişti ancak olimpiyatların ardından suç çetelerinin kendi aralarındaki ve polis ile çatışmalarında artış olduğu görülüyor.

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