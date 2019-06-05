Brezilya'da Ramazan Bayramı

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, Türk toplumunu bir araya getirdi.

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik'in başkonsolosluk konutunda ev sahipliği yaptığı bayramlaşmaya, 3 aylık bebekleriyle gelen Türk ailelerden, 93 yaşındaki Brezilya'da yaşayan en yaşlı Türk vatandaşı Hadi Vardarsu'ya kadar pek çok Türk vatandaşı katıldı.

Bayramlaşmada, konuklara Başkonsolos Gedik'in eşi Mihreta Gedik'in hazırladığı bayram yemeklerinden ikram edildi.

Başkonsolos Serkan Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Türk vatandaşları ile bayramlaştıklarını belirterek, "Güzel bir bayram yemeği yedik. Burada bayram tatili olmadığı, mesai günü olduğu için herkes işlerinden izin aldı ve aileleri ile geldiler. 50'nin üzerinde vatandaşımızın katılımıyla çok keyifli bir bayramlaşma geçirdik." dedi.

