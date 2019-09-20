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Brezilya'da rüşvet operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

Polis, aralarında hükümetin Senato lideri Senatör Fernando Bezerra Coelho ve oğlu Federal Milletvekili Fernando Coelho'un kongre ofislerinin de dahil olduğu 52 adreste arama yaptı

SAO PAULO(AA) - Brezilya'da polis, aralarında hükümetin Senatodaki lideri Senatör Fernando Bezerra Coelho ve oğlu Federal Milletvekili Fernando Coelho'nun kongredeki ofislerinin de dahil olduğu 52 adrese yönelik operasyon düzenledi.

Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Luis Roberto Barroso, senatör ve oğluna ait adresler dahil 52 noktada arama yapılmasına karar verdi.

Yargıç Barroso'nun, 30 sayfalık arama kararında, "gizli ve sistematik bir rüşvet ödeme planı" olduğu belirtiliyor.

Senatör Coelho, 2012 ve 2014 yılları arasında Dilma Rousseff hükümetinde Entegrasyon Bakanlığı görevini yürütürken oğlu ile en az 5,5 milyon Brezilya reali (1,37 milyon dolar) rüşvet almakla suçlanıyor.

Senatör Coelho'nun avukatı Andre Callegari, savunma olarak henüz yargıcın talep ve kararlarına erişemediklerini söyledi ancak önlemlerin gereksiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Senatör Coelho evinde yapılan arama sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yürüttüğü senato liderliği görevini Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya devretmeye hazır olduğunu belirtti.

Senatör ve oğluna yönelik operasyon, 2017 yılında iki iş adamının "türbülans yolsuzluk operasyonu" kapsamında federal savcılık ile anlaşmaya varıp itirafçı olmalarından sonra açılan davaya dayanıyor.

İtirafçıların, soruşturulan kişilerin nasıl para topladıkları ve eski bakanın iş adamları, operatörler ve diğer parlamenterler üzerinden nasıl para akladığını detaylı şekilde anlatması Barroso'nun arama kararında yer alıyor.

Polis yetkilileri, senatör ve oğlunun rüşvet aldığına dair birçok kanıt bulunduğunu belirtti.

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff Brezilya Senatosu rüşvet Yolsuzluk

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