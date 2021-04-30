Brezilya'da salgında ölenlerin sayısı 400 bini geçti

Dünyada kaydedilen koronavirüs vakalarının sayısı da 150 milyonu aştı.Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde 3 bin 74 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 400 bini geçti. Koronavirüs kaynaklı ölümlerde dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer alan Brezilya'da salgın hızla yayılıyor. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 76 gün içinde 200 binden 300 bine yükselmişti. Bundan 36 gün sonra ise ölü sayısı 300 binden 400 bine çıktı. Özellikle 20 ile 39 yaş arasındakilerde ölümlerin arttığı belirtiliyor.

210 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar yaklaşık 14,5 milyon kişiye koronavirüs bulaştı.

Hükümetin sorumluluğu

Koronavirüs krizinin bu noktaya gelmesinden sağ popülist Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro sorumlu tutuluyor. Sağ popülist Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro salgının başlangıcından bu yana geçen yaklaşık 13 ayda, koronavirüsü hafife almanın yanı sıra alınan önlemleri sabote etti. Uzun süre yeterli düzeyde aşı siparişi vermeyen Bolsonaro, Covid-19 tedavisinde etkili olmayan klorokin içeren sıtma ilaçlarının kullanılmasını tavsiye etti. Salgına karşı yerel düzeyde önlem alarak, kapanma kararı veren vali ve belediye başkanlarına da tepki göstererek, bu bölgelere asker gönderme tehdidinde bulundu. Bolsonaro, koronavirüs ile mücadele için ayrılan kaynağın bir bölümünü zimmetine geçirmekle de suçlanıyor.