Brezilya'da savcılardan hükümete "petrol sızıntısı" baskısı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da Kamu Savcıları Ofisi, yönetimin ülkenin kuzeydoğu kıyılarında eylülden bu yana devam eden ve turistik bölgelere ulaşan petrol sızıntısıyla ilgili harekete geçmesini talep etti.

Kamu Savcıları Ofisinden yapılan açıklamada, perşembe günü hükümeti temsil eden başsavcılık ofisine gönderilen talepte, hükümetin petrol sızıntısına cevabının şu ana kadar sessiz, yavaş, verimsiz ve tesirsiz olduğu ileri sürüldü.

Sızıntının kirlettiği kıyıların yer aldığı 9 eyaletten savcıların, başsavcılıktan hükümete petrol sızıntısının verdiği zararları azaltma konusundaki planı faaliyete geçirmesi konusunda 24 saat süre vermesini, planın yürürlüğe girmediği her gün için yaklaşık 250 bin dolar para cezasına çarptırılmasını istediği belirtildi.

Kamu savcılarının, başsavcılıktan taleplerine 24 saatte cevap verilmesini istediği aktarıldı.

- Hükümet, acil durum planı hazırlamıştı

Brezilya hükümeti, 2013'te gelecekteki muhtemel petrol sızıntılarının zararlarını azaltmak ve halk sağlığını tehdit etmesinin önüne geçmek amacıyla bir acil durum planı hazırlamıştı.