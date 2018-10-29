Brezilya’da seçimleri sağ popülist Bolsonaro kazandı

Bolsonaro, Brezilya’yı “büyük bir ulus” yapacağına dair söz verdi.Brezilya’da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu sağ popülist Jair Bolsonaro kazandı. Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı eski asker Jair Bolsonaro oyların yüzde 55,2'sini alarak seçimin galibi oldu. Rakibi İşçi Partisi'nin (PT) solcu adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44,8’ini aldı.

"Brezilya'nın Donald Trump’ı" olarak anılan sağ popülist Bolsonaro, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Birlikte Brezilya’nın kaderini değiştireceğiz" dedi. Brezilya’yı "büyük bir ulus" yapmak istediğini vurgulayan Bolsonaro, sağ bir siyaset izleyeceğinin de işaretini verdi. Bolsonaro, "sosyalizm, komünizm, popülizm ve aşırı sol ile artık flört etmeye sürdüremeyiz" şeklinde konuştu.

Brezilya’da 1964-1985 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminden övgü ile söz eden Bolsonaro, "anayasa, demokrasi ve özgürlüğü" savunacağına da "Tanrı huzurunda yemin ettiğini" vurguladı.

Rakibinden uyarı