HABER

Brezilya’da sel felaketi: 12 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 23:19 | Son Güncelleme

Brezilya’nın en kalabalık şehri Sao Paulo’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Brezilya’da Pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilya’nın en kalabalık şehri Sao Paulo’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Brezilya’da Pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İtfaiye yetkililerinden yapılan açıklamada, Sao Paulo’nun Ribeirao Pires bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda bir evin yıkıldığı ifade edildi. Yağışlardan dolayı ağaçların devrilmesi sonucu yolların kapandığı da kaydedildi.
Sao Paulo’da farklı bölgelerde 76 heyelan ve 698 sel baskını ihbarı alındığı açıklandı. Yetkililer, yağışların devam edeceği uyarısını yaparken, ülkenin diğer önemli şehri Rio de Janeiro için de sağanak ve sel uyarıları yapıldı.

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
İzmir'de kaza yapan otomobillerden biri yayaya çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)- Yenidenİzmir'de kaza yapan otomobillerden biri yayaya çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Çalıntı otomobil polis ekiplerince 10 dakika sonra yakalandıÇalıntı otomobil polis ekiplerince 10 dakika sonra yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Kiracısının fotoğraflarını şehre yaydı! Sebebi pes dedirtti!

Kiracısının fotoğraflarını şehre yaydı! Sebebi pes dedirtti!

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

Polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı! 2 ölü 15 yaralı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.