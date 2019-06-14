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Brezilya’da sel felaketi, 3’i çocuk 7 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 20:40 | Son Güncelleme

Brezilya’nın kuzeyindeki Recife kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 3’i çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.Brezilya’nın Pernambuco eyaletinin başkenti Recife’nin merkezinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları yaşandı.

Brezilya’nın kuzeyindeki Recife kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 3’i çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya’nın Pernambuco eyaletinin başkenti Recife’nin merkezinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları yaşandı. Bazı bölgelerde de konutların duvarları yıkılırken yaşanan felaketler sonucu 3’i çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.
Yoğun yağışların yol açtığı felaketler yüzünden en az 7 kişinin öldüğü bildirildi. Bir genç ve bir de çocuğun kayıp olduğu, arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. İtfaiyeciler şehrin Camaragibe bölgesinde toprak kaymasının getirdiği çamurun altında kalan evden 4 ceset çıkardı. Cesetlerden birisinin 11 aylık bir bebek, diğerlerinin ise 3 ve 8 yaşlarında çocuklar ile çocukların annesi olduğu tahmin edilen 30 yaşındaki bir kadına ait olduğu kaydedildi. Aynı evden aile ile bağı olmayan bir diğer adamın cesedi çıkarılırken Jaboatao dos Guararapes semtinde ise toprak kaymasının neden olduğu bir evin duvarının yıkılması ile 17 yaşındaki bir genç kız öldü. Genç kızın annesi ve iki küçük kardeşi ise kurtarıldı.
Recife’nin güneyinde Josue de Castro Tüneli’ne arabasıyla giren 34 yaşındaki bir kadın, sel sularının aracını yutması sonucu boğularak öldü. Ölen kadının aracında bulunan diğer iki kadın ise kendilerini kurtarmayı başardı.

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