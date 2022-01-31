Brezilya’da sel: Sao Paulo’da 21 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, Sao Paulo eyaletinde sağanak yağış sonrasında yaşanan sel ve heyelan felaketleri yüzünden en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

9 kişinin yaralandığı, birçok kişinin kayıp olduğu ve yaklaşık 600 ailenin de evsiz kaldığı belirtildi.

Sao Paulo Valisi Joao Doria, sele maruz kalan bölgelerin havadan incelemesini yaptıktan sonra 2,8 milyon dolarlık acil durum fonu sağlanacağını söyledi.

Sao Paulo eyaletinde en kötü etkilenen bölgelerden bir tanesi Franco da Rosha mahallesi oldu. Burada heyelan yüzünden 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise kurtarıldı.

Bölgedeki itfaiyeciler ve sağlık çalışanları saatlerce çamurlu alanlarda kayıp insanları aradı, ancak yetkililer hala 14 kişinin bulunamadığını belirtti.

Franco da Rocha Belediyesi, sel riski olan bölgelerde yaşayanların evlerinden ayrılmasını; aileleri ve arkadaşları ile kalmasını önerdi.

Sao Paulo'da olumsuz etkilenen bazı diğer bölgeler ise Caieiras, Aruja, Francisco Morato ve Embu das Artes oldu.

Bölgede yaşanan şiddetli fırtınaların da olumsuz etkisi oldu.

Federal Bölgesel Kalkınma Bakanlığı durumu izlemeye devam ediyor.

İklim değişikliğinin etkisi

Birkaç aydır yaşanan sağanak yağışlar Brezilya'nın bazı diğer bölgelerini de etkiledi, onlarca kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda kaldı.

Ülkede yağış sezonu başladığından bu yana, Bahia ve Minas Gerais eyaletlerinde sağanak yağışlar sebebiyle 40'tan faza kişi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz ay Minas Gerais eyaletindeki bir madende yaşanan sel, en az 15 kişi hayatını kaybetmesine neden oldu.

Meteorologlar, yaşanan aşırı yağışın olaylarının her yaz gerçekleşen ve sağanak yağışa neden olan Güney Atlantik Yakınsama Bölgesi (SACZ) hava olayından kaynaklandığını söylüyor.

Uzmanlar iklim değişikliğinin de aşırı hava olayları üzerinden büyük bir etkisi olduğunu belirtiyor.