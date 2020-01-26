Brezilya’da sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 30’a yükseldi

Brezilya’nın güneydoğusunda devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 30’a yükseldiği, 17 kişinin kayıp olduğu, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde Cuma günü başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kaymalarında ölü sayısı 30’a yükseldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 17 kişinin kayıp olduğu, 7 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgede yaşayan 2 bin 590 kişinin evlerinden tahliye edildiği duyuruldu.

Sel ve toprak kayması sonucu en fazla can kaybının Belo Horizonte şehrinde yaşandığı bildirildi. Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsü’ne göre, Belo Horizonte’de Cuma günü kentin tarihinin en yağışlı günlerinden biri yaşandı. Şiddetli yağışlar nedeniyle kentte olağanüstü hal ilan edilirken eğitime de ara verildi.

Geçtiğimiz hafta sonu, Esprito Santo eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarda 7 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

