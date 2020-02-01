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Brezilya’da şiddetli yağışlar sonucu ölü sayısı 67’ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:26 | Son Güncelleme

Brezilya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 67’ye yükseldi.Brezilya’nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 67’ye yükseldiği açıklandı.

Brezilya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 67’ye yükseldi.
Brezilya’nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 67’ye yükseldiği açıklandı. Sao Paulo’dan sonra ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan Minas Gerais’e bağlı 196 şehir ve kasabada ilan edilen acil durum devam ediyor. 23 Ocak’tan beri devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 80 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Yağmurlardan etkilenen Ro de Janeiro,
Espritu Santo ve Minas Gerais eyaletlerine, felaketin etkilerinin azaltılması için 892 milyon real yaklaşık 200 milyon dolar yardım yapılması kararı alındı.
Öte yandan toplumsal hareketler ve siyasi muhalifler bu tür bir durumun önlenmesi için kamu politikalarına önceden yatırım yapılmamasına dikkat çekti. Devlet Başkan Jair Bolsonaro göreve geldiği ilk yılda kırsal bölgeler arasındaki yolların düzenlenmesi için sadece 72 milyon dolar yatırım yapılmasını onayladı. Bu daha önceki dönem hükümetleri tarafından iklim değişikliğinin etkilerine karşı yapılan yatırımlarla karşılaştırıldığında önemli bir düşüşü gösteriyor.

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