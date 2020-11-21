Brezilya’da siyahi adamın döve döve öldürülmesi protestoların fitilini ateşledi

Brezilya’nın Porto Alegre kentindeki bir süpermarkette güvenlik görevlisi ile sivil giyimli askeri polisin siyahi bir adamı döverek öldürmesi sokakları karıştırdı. Ülke genelinde birçok kentte gerçekleştirilen protestolarda süpermarketler yağmalanarak ateşe verildi.

Brezilya’nın Porto Alegre kentinde bulunan Fransız süpermarket zinciri Carrefour’da görevli bir güvenlik görevlisi ile sivil giyimli bir askeri polisin siyahi Joo Alberto Silveira Freitas’ı döve döve öldürmesi ülke genelinde protestoların fitilini ateşledi. 19 Kasım’da yaşanan vahşetin ardından Porto Alegre kenti başta olmak üzere Sao Paolo, Rio de Janeiro ve birçok kentte göstericiler sokaklara döküldü. ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde geçtiğimiz 25 Mayıs’ta polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki George Floyd’u hatırlatan cinayet sonrası Silveira için adalet talebinde bulunuldu.

Bazı bölgelerde ise protestolar şiddet olaylarına dönüşürken, Carrefour mağazalarına giren göstericiler yağmaladıkları marketin camlarını kırarak ateşe verdi. Süpermarket zincirinin Brezilya’daki mağazalarının bir an önce kapatılmasını talep eden protestocular, girdikleri marketlerde "Bizi öldürmeyi bırakın" şeklinde slogan attı.

Brezilya Devlet başkan yardımcısı Hamilton Mourao ise cinayetin ırkçılıkla alakası olmadığını, Brezilya’da ırkçılığın olmadığını öne sürdü. Federal milletvekili Taliria Petron ise Mouro’yu siyahi nüfus hakkındaki gerçeği inkar etmekle suçlayarak ülkesinin tarihini bilmemekle eleştirdi.

Öte yandan Carrefour tarafından yapılan ilk açıklamada olaya ilişkin sıkı bir iç soruşturma başlatıldığı aktarılırken, sorumluların hukuken cezalandırılması için önlemler alındığı ifade edilmişti. Açıklamada Freitas’ın dövülerek hayatını kaybettiği doğrulanmış, olaya karışan güvenlik görevlisinin işten çıkarıldığı belirtilmişti.