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Brezilya'da sokak partisinde izdiham: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 00:16 | Son Güncelleme

Brezilya'da sokak partisinde izdiham: 9 ölü

RIO DE JANERIO (AA) - Brezilya'da polis ekiplerinin bir sokak partisinde şüphelileri kovaladığı sırada çıkan izdihamda 9 kişi yaşamını yitirdi 7 kişi yaralandı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, polis memurları bir operasyon sırasında motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Bunun üzerine güvenlik güçleri şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca sırasında şüpheliler Paraisopolis'te sokak partisinin düzenlendiği, binlerce kişinin bulunduğu sokağa girdi.

Şüphelilerin ateş etmeye devam ettiği sırada sokak partisindeki bazı kişiler de polislere taş ve şişe fırlattı. Memurlar da buna karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Çatışma sırasında çıkan izdihamda binlerce kişi aynı anda sokaktan kaçmaya çalışırken bazı kişiler ezildi.

Yetkililer, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Brezilya polisi çatışma

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