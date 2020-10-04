HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Brezilya’da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Brezilya’da süpermarket rafları domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 22:23 | Son Güncelleme

Brezilya’da bir süpermarkette bulunan rafların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.Brezilya’nın Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinden bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarketteki metal rafların domino taşı gibi devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı.

Brezilya’da bir süpermarkette bulunan rafların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Brezilya’nın Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinden bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarketteki metal rafların domino taşı gibi devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Marketteki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, rafların ardı ardına düşmeye başlaması ile müşterilerin ve çalışanların panik halinde marketten kaçtıkları görüldü.
Olayın ardından markete çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, 21 yaşındaki market çalışanının devrilen rafların altında kalarak hayatını kaybettiğini aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, marketin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymadığı gerekçesi ile cezalandırılacağı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgiTalebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
Ortaköy sahili tıklım tıklım! Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldıOrtaköy sahili tıklım tıklım! Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Sevgililerin manzara izleme keyfi kabusu döndü!
Sevgililerin manzara izleme keyfi kabusu döndü!
MSB'den flaş açıklama: Derhal bölgeyi terk etmeliler
MSB'den flaş açıklama: Derhal bölgeyi terk etmeliler
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Türkiye'den net mesaj: Her an müdahale olabilir
Türkiye'den net mesaj: Her an müdahale olabilir
4 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
4 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan DSÖ'ye teşekkür mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye teşekkür mesajı
Kocaeli'de polisin operasyon düzenlediği evin salonundan 42 düzensiz göçmen çıktı
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
İzmir'de 30 yıllık polis memuru ölü bulundu
30 yıllık polis memuru ölü bulundu
Cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına girdi: 2 yaralı
Cipiyle fotoğraf çektirenlerin arasına girdi! Yaralı yakınları sinir krizi geçirdi
Ortaköy sahili tıklım tıklım! Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı
Ortaköy sahili tıklım tıklım! Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı
Çocuklarını dövdü, sosyal medyadan canlı yayınladı! O baba tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.