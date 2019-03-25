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Brezilya'da Temer için serbest bırakma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 22:42 | Son Güncelleme

Eski Devlet Başkanı Michel Temer hakkında, "yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili soruşturmaya risk teşkil etmediği" gerekçesiyle tutukluluğunun devamına gerek olmadığı kararı verildi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da geçen hafta "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Devlet Başkanı Michel Temer'in serbest bırakılmasına karar verildi.

Yargıç Antonio Ivan Athie, 78 yaşındaki Temer'in, "yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili soruşturmaya risk teşkil etmediğinden tutukluluğunun devamına gerek olmadığına" hükmetti.

Brezilya federal polisi Temer'in ne zaman serbest bırakılacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Temer ile aralarında eski Bakan Moreira Franco'nun bulunduğu 7 kişi, geçen hafta perşembe günü "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Yargıç Marcelo Bretas, bu kişilerin delilleri yok edebilecekleri gerekçesiyle tutuklanmaları kararı vermişti.

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Temer hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle geçen ekim iddianame hazırlanmıştı.

Temer'in ülkedeki yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan Odebrecht Yapı ve Mühendislik Şirketi'nden yaklaşık 300 bin dolar rüşvet aldığına dair kanıtlar ele geçirildiği açıklanmıştı.

Ülkede "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Odebrecht Yapı ve Mühendislik Şirketi'nin eski yöneticisi, Temer'in partisine 40 milyon dolar rüşvet verdiği iddiasında bulunmuştu.

Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar onlarca siyasetçi ve yönetici mahkum edilirken, 2 milyar doların üzerinde rüşvet ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Michel Temer Yolsuzluk

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