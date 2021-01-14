HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı 'kaygı verici'

Brezilya'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı 'kaygı verici'

14.01.2021 23:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Brezilya'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı 'kaygı verici'

Brezilya'nın Amazon bölgesinde tespit edilen yeni koronavirüs varyantının "kaygı verici" olduğu, bu bölgeden Japonya'ya seyahat eden dört kişide de yeni varyantın tespit edildiği belirtildi.

Brezilya'nın Amazon bölgesinde tespit edilen yeni koronavirüs varyantının "kaygı verici" olduğu belirtildi.

Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma merkezi olarak bilinen ve Brezilya hükümetine bağlı olan Oswaldo Cruz Vakfı'nda (Fiocruz) yeni koroanvirüs varyantı ile ilgili araştırma yapan yetkili Felipe Naveca, virüsün kaynağının "Amazon eyaletinde olduğu şüphesiz" diye konuştu.

Yeni varyantın, Amazon bölgesinden Japonya'ya seyahat eden dört kişide de tespit edildiği belirtildi.

BBC Güney Amerika muhabiri Katy Watson'a konuşan Naveca, yeni varyantın İngiltere ve Güney Afrika'da rastlanan varyantlardan ayrı geliştiğini, ancak mutasyonlarda bazı benzerlikler olduğunu söyledi.

Yetkili, "Bu mutasyonların bazıları daha yüksek bulaşma oranları ile ilişkili ve bu da kaygı verici" dedi.

Uzmanlar, İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen diğer yeni varyantların daha bulaşıcı olduğunu, ancak hastalığın daha ağır seyretmesine veya daha öldürücü olmasına dair bir veri olmadığını vurgulamıştı.

Naveca, mevcut Covid-19 aşılarının yeni varyant üzerinde daha az etkili olacağını gösteren herhangi bir veri bulunmadığını belirterek, "Bu soruya yanıt bulmak için daha fazla numunenin dizilimini incelemek gerektiğini" söyledi.

Naveca, virüsün yayılmasını önlemek için "dolaşımını engellememiz gerekir, zira bu şekilde ona evrilme fırsatı veriyoruz" diyerek, hijyen, mesafe ve maske konusunda uyarıları tekrarladı.

Yeni varyant ilk olarak Amazon eyaletinin en büyük şehri Manaus'ta tespit edildi.

Yetkililer, sağlık sisteminin çökme aşamasına geldiğini belirtiyor.

Amazon valiliği, vaka sayılarında ve can kaybında artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Manaus'ta ortaya çıkan vaka artışlarına öncelik verileceğini kaydetti.

İngiltere, Güney Amerika'dan seyahatleri yasakladı

İngiltere hükümeti, Güney Amerika, Portekiz ve Kabo Verde'den seyahatleri yasakladığını açıkladı.

İngiltere ve İrlanda vatandaşları ile oturum sahibi yabancıların seyahat edebileceği, ancak İngiltere'ye varınca 10 günlük karantinaya girmeleri gerektiği belirtildi.

İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantları nedeniyle birçok ülke de bu ülkelere karşı seyahat yasağı başlatmıştı.

Vaka sayıları bakımından Brezilya 8 milyon 256 bini aşkın vaka ile ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. 206 bine yakın can kaybı ile de ABD'nin ardından kinci sırada.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Biden'ın yemin töreninin yıldızları belli olduBiden'ın yemin töreninin yıldızları belli oldu
Kalem suresinin meali ve faziletiKalem suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Yeni eviyle yine gündemde!

Yeni eviyle yine gündemde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

14 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

14 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Hint polisi, gözaltı fotoğrafına fotoşopla maske ekleyince alay konusu oldu

Hint polisi, gözaltı fotoğrafına fotoşopla maske ekleyince alay konusu oldu

Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez konser verecek

Biden'ın yemin töreninin yıldızları belli oldu

Trump: Her zaman savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım

Trump: Her zaman savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Başkanlık kadınlara göre değil

Skandal sözler: Başkanlık kadınlara göre değil

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal aşı hareketi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal aşı hareketi

Türkiye'den Norveç'e tepki: Terör propagandasına son verin

Türkiye'den Norveç'e tepki: İbret verici

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.