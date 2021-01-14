Brezilya'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı 'kaygı verici'

Brezilya'nın Amazon bölgesinde tespit edilen yeni koronavirüs varyantının "kaygı verici" olduğu belirtildi.

Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma merkezi olarak bilinen ve Brezilya hükümetine bağlı olan Oswaldo Cruz Vakfı'nda (Fiocruz) yeni koroanvirüs varyantı ile ilgili araştırma yapan yetkili Felipe Naveca, virüsün kaynağının "Amazon eyaletinde olduğu şüphesiz" diye konuştu.

Yeni varyantın, Amazon bölgesinden Japonya'ya seyahat eden dört kişide de tespit edildiği belirtildi.

BBC Güney Amerika muhabiri Katy Watson'a konuşan Naveca, yeni varyantın İngiltere ve Güney Afrika'da rastlanan varyantlardan ayrı geliştiğini, ancak mutasyonlarda bazı benzerlikler olduğunu söyledi.

Yetkili, "Bu mutasyonların bazıları daha yüksek bulaşma oranları ile ilişkili ve bu da kaygı verici" dedi.

Uzmanlar, İngiltere ve Güney Afrika'da tespit edilen diğer yeni varyantların daha bulaşıcı olduğunu, ancak hastalığın daha ağır seyretmesine veya daha öldürücü olmasına dair bir veri olmadığını vurgulamıştı.

Naveca, mevcut Covid-19 aşılarının yeni varyant üzerinde daha az etkili olacağını gösteren herhangi bir veri bulunmadığını belirterek, "Bu soruya yanıt bulmak için daha fazla numunenin dizilimini incelemek gerektiğini" söyledi.