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Brezilya’da Türk Firmasının Kiraladığı Jette Kokain Bulundu

04.08.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait TC-GVA kuyruk numaralı iş jetinde Brezilya Federal Polisi (PF) tarafından Ceara eyaletinde yapılan aramada 24 bavul içinde toplamda 1304 kilogram kokain ele geçirildi

Brezilya’da Türk Firmasının Kiraladığı Jette Kokain Bulundu

İstanbul merkezli ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait TC-GVA kuyruk numaralı iş jetinde Brezilya Federal Polisi (PF) tarafından Ceara eyaletinde yapılan aramada 24 bavul içinde toplamda 1304 kilo kokain ele geçirildi.

Bavulların resmi makamlarca adı henüz açıklanmayan bir İspanyol vatandaşına ait olduğu ve Brezilya polisi tarafından şüpheliyle birlikte jette görevli mürettebattan 4 Türk’ün de ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Brezilya polisi varış noktasının Belçika’nın başkenti Brüksel olan uçakta incelemelerde bulunmak üzere jetin alıkonulduğu bildirildi.

Affan Yatırım Holding bünyesindeki ACM Havayolları’na ait TC-GVA kuyruk tescilli Gulfstream IV tipi uçağın İstanbul Havaalanı’nın açılış törenine katılan tek özel jet olduğu belirtiliyor.

VOA Türkçe’nin ulaştığı ACM Havayolları yetkilileri gözaltına alınan mürettebattan üçünün serbest bırakıldığını ancak sorumlu kaptan pilotun sorgusunun hala devam ettiğini söyledi.

ACM: “Uyuşturucunun şirketimiz ve mürettebatımızla ilgisi yok”

ACM Havayolları basın bildirisinde “ACM Havayolları'na ait ticari hava taşımacılığı yapan TC-GVA tescilli uçağımız 4 Ağustos'ta Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'ndan Belçika Brüksel Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmek için İspanya pasaportuna sahip yolcu tarafından kiralanmıştır.

Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'nda gümrük kontrol noktası olmadığından yine Brezilya Fortaleza Havalimanı'na gümrük çıkışı için inişi gerçekleştirmiştir. Takiben uçağın Belçika Brüksel Havalimanı'na kalkış için hazırlıkları yapıldığı esnada uçağı kiralayan İspanya pasaportuna sahip yolcuya ait şahsi bavullarda, Brezilya güvenlik güçleri tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde bulunmuştur.

Söz konusu müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa sürede Türkiye'ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur” deniyor.

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