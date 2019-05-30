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Brezilya'da Türk Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Sao Paulo Belediye Meclisinde 29 Mayıs Türk Günü kutlandı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 2014'ten bu yana kutlanan 29 Mayıs Türk Günü dolayısıyla Sao Paulo Belediye Meclisinde özel oturum düzenlendi.

Sao Paulo Belediye Meclisindeki Türk Günü özel oturumuna, Türkiye'nin Brasilia Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, Sao Paulo Belediye Meclis Başkanı Eduardo Tuma ve ROTA Askeri Polis Tabur Komutanı Yarbay Mario Alves katıldı.

Oturumda, Belçika, ABD, Meksika, Polonya, San Marino, İran ve Afrika ülkelerinden diplomatik temsilcilerin yanı sıra Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga ve Türk Hava Yolları Sao Paulo Müdürü Orhan Güven de hazır bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Ateş, Türkiye ve Brezilya'nın bölgelerinin önemli ülkeleri olduğunu belirterek "160 yıl boyunca iki ülke arasında çok iyi ilişkiler kuruldu. Brezilya politik açıdan Türkiye'nin bölgedeki ilk stratejik ortağı, ekonomik olarak da en büyük ticari ortağıdır." dedi.

Belediye Meclis Başkanı Tuma da konuşmasında, Türkiye ve Brezilya'nın iki demokratik kardeş ülke olduğunu vurgulayarak "Brezilya göçmenler tarafından kurulan bir ülke. Benim ailem de 1906'da Türk pasaportuyla Lübnan ve Suriye'den Brezilya'ya göç etti. Kültür, gastronomi ve spor alanlarındaki ikili ilişkileri geliştirmek için yapacak çok şey var." ifadelerini kullandı.

Tuma, ekonomik iş birliği ve kültürel etkileşimi güçlendirmek için Türk Günü etkinliklerinin gelecek yıl daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ile fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Belediye Meclisindeki Türk Günü özel oturumu Türk müziği dinletisi ve Türk yemeklerinin ikramının ardından sona erdi.

Türk günü, Sao Paulo Eyalet Meclisinde de 24 Mayıs'ta düzenlenen özel oturumla kutlanmıştı.

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Sao Paulo Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik Türk Günü Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş

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