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Brezilya'da uçak yerleşim yerine düştü: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:59 | Son Güncelleme

Brezilya'da uçak yerleşim yerine düştü: 3 ölü, 3 yaralı

Brezilya'da küçük bir uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Brezilya basınında yer alan habere göre, ülkenin Bella Horizonte şehrinde, 2007 model PR-ETJ tipli küçük uçağın Carlos Prates Havaalanı yakınında yerleşim yerine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Aralarında uçak pilotunun da bulunduğu yaralılar, Joao Hastanesine kaldırıldı.

Uçağın düştüğü yerde 3 araç hasar gördü ve yangın çıktı.

Carlos Prates Havaalanı yakınına nisan ayında da uçak düşmüştü.

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brezilya uçak

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