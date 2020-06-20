HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı

Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı

20.06.2020 12:29 | Son Güncelleme

ABD'den sonra koronavirüs salgının en çok etkilediği ülke olan Brezilya'da toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı.

Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı

Brezilya'da koronavirüs vakalarının sayısı Cuma akşamı itibarıyla 1 milyon 38 bin 568 olarak kaydedildi. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 49 bin 90'a yükseldi. Cuma günü ülkedeki yeni vaka sayısı rekor kırarak, 54 bin 771 olarak tespit edildi. Brezilya, ABD'den sonra dünyada en çok vaka ve ölü sayısının kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor. ABD'de vaka sayısı 2 milyon 200 bini, ölü sayısı ise 119 bini aştı.

Uzmanlar, Brezilya'daki vaka sayısının resmi rakamlardan yedi kat fazla olabileceğini belirtiyor. Ülkede test sayısının yetersiz olması nedeniyle çok az kişiye test yapılabiliyor. Bunun yanı sıra, ölü sayısının da açıklanandan daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Bolsonaro: Hafif bir grip

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede salgının hızla yayılmasına rağmen pandemiyi ciddiye almayan açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor. COVID-19'u "hafif bir grip" olarak nitelendiren Bolsonaro, koronavirüsün Brezilya ekonomisini sarsmak için medya tarafından uydurulduğunu öne sürüyor. Bolsonaro, haziran ayı başında da Sağlık Bakanlığına aralarında ölü sayılarının da bulunduğu salgına ilişkin tüm verilerin internetten kaldırılması talimatı vermişti. Medya ve yerel sağlık kurumları, hükümeti verilerde manipülasyon yapmakla suçluyor. Bu nedenle, bir araya gelen medya kuruluşları, yerel sağlık kurumlarından aldıkları bilgilere göre her gün yeni vaka ve ölü sayılarına ilişkin istatistikler yayınlıyor.

Latin Amerika'da yayılıyor

Brezilya'nın yanı sıra Meksika da salgından etkilenen Latin Amerika ülkeleri arasında bulunuyor. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 5 bin 30 yeni vaka tespit edildi ve vaka sayısı 170 bin 485'e yükseldi. Son bir günde 647 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam ölü sayısı 20 bin 394 olarak kaydedildi.

Latin Amerika ülkelerinde toplam koronavirüs vaka sayısının 2 milyonu geçtiği ve yaklaşık 90 bin kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Reuters,KNA,epd/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
ABD Adalet Bakanlığı ile başsavcısı arasında istifa gerginliğiABD Adalet Bakanlığı ile başsavcısı arasında istifa gerginliği
2020 Babalar Günü ne zaman?2020 Babalar Günü ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Kayıp olarak aranan kişinin cesedi uçurumda bulundu

Kayıp olarak aranan kişinin cesedi uçurumda bulundu

Koronavirüsü hiçe saydılar! Gece yarısı baskın

Koronavirüsü hiçe saydılar! Gece yarısı baskın

Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
ABD Adalet Bakanlığı ile başsavcısı arasında istifa gerginliği

ABD Adalet Bakanlığı ile başsavcısı arasında istifa gerginliği

Koronavirüs belirtisi göstermeyen hastaların ürettiği antikorlar 3 ay içinde kayboluyor

Çarpıcı araştırma: Antikorlar 3 ay içinde kayboluyor

DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

Trump'tan göstericilere gözdağı: Çok farklı bir sahne yaşanacak

Trump'tan göstericilere gözdağı: Çok farklı bir sahne yaşanacak

Skandal: Hastanın son anlarını yayınladılar!

Skandal: Hastanın son anlarını yayınladılar!

ABD medyasından Trump iddiası: Başkan parkinson hastası

ABD medyasından Trump iddiası: Başkan parkinson hastası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.