Brezilya'da Vaka Sayısı Almanya'yı Geçti

Brezilya’daki vaka sayısı Almanya’yı geçti ve 177 bin 589 kişiye ulaştı. Brezilya vaka sayısı sıralamasında dünya genelinde 7. sıraya yükseldi. Buna rağmen başından bu yana Corona virüsü salgınını önemsemediğini söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsanaro, ülkede spor salonları ve güzellik merkezlerinin açılması için direniyor.

Brezilya’da Corona virüsü salgını nedeniyle ölen kişi sayısı da 12 bin 461 kişiye ulaşmış durumda. Ülkede bazı eyaletlerde valiler, karantina kuralları uygularken Devlet Başkanı Bolsonaro bu sebeple valileri de eleştirmeyi sürdürüyor.

Brezilya Devlet Başkanı ekonomik krizin etkilerinin Corona virüsü salgınından daha kötü olacağını söyleyerek karantina koşulları uygulanmasına karşı çıkıyor. Bolsonaro, son olarak spor ve güzellik salonlarının açılmasına yönelik bir kararname yayınladı. Brezilya Devlet Başkanı bu kararnameye itirazı olan valilerin mahkemede dava açabileceklerini söyledi.

Ülke genelinde en az 10 eyalet valisi kararnameye uymayacaklarını açıkladı.