Brezilya'da Vaka Sayısı Almanya'yı Geçti

Brezilya’daki vaka sayısı Almanya’yı geçti ve 177 bin 589 kişiye ulaştı. Brezilya vaka sayısı sıralamasında dünya genelinde 7. sıraya yükseldi. Buna rağmen başından bu yana Corona virüsü salgınını önemsemediğini söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsanaro, ülkede spor salonları ve güzellik merkezlerinin açılması için direniyor.
Brezilya’da Corona virüsü salgını nedeniyle ölen kişi sayısı da 12 bin 461 kişiye ulaşmış durumda. Ülkede bazı eyaletlerde valiler, karantina kuralları uygularken Devlet Başkanı Bolsonaro bu sebeple valileri de eleştirmeyi sürdürüyor.
Brezilya Devlet Başkanı ekonomik krizin etkilerinin Corona virüsü salgınından daha kötü olacağını söyleyerek karantina koşulları uygulanmasına karşı çıkıyor. Bolsonaro, son olarak spor ve güzellik salonlarının açılmasına yönelik bir kararname yayınladı. Brezilya Devlet Başkanı bu kararnameye itirazı olan valilerin mahkemede dava açabileceklerini söyledi.
Ülke genelinde en az 10 eyalet valisi kararnameye uymayacaklarını açıkladı.
Rio de Janerio Valisi Wilson Witzel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda devlet başkanını eleştirdi ve “Bolsonaro, uçuruma doğru gidiyor ve bizi de peşinden sürüklemek istiyor” dedi.
Corona virüsü salgınına karşı tavrı toplumun bir kesimi tarafından destek gorse de ülke genelinde Bolsonaro’ya verilen kamuoyu desteği azalıyor. Son anketlere göre Bolsonaro’ya destek vermeyenlerin oranı yüzde 55’e yükseldi.
2018 yılında Brezilya Devlet Başkanı seçilen Bolsonaro, siyasette temizlik ve ekonomide reform sözleri vermişti. Ancak Corona virüsü salgını Bolsonaro’nun özellikle ekonomik reform planlarına ciddi zarar vermis durumda.