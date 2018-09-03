HABER

Brezilya'da yanan müzede eski Mısır eserleri vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 23:44 | Son Güncelleme

Yanan tarihi Ulusal Müze'de Mısır medeniyetinden 700 eser bulunuyordu

KAHİRE (AA) - Dün yanarak kül olan Brezilya'daki Ulusal Müze'de Mısır'a ait eski eserlerin olduğu bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı Mena'nın haberine göre, yanan tarihi Ulusal Müze'de Mısır medeniyetinden 700 eser bulunuyordu.

Eski Eserler İskenderiye Ofisi Müdürü Hüseyin Abdulbasir yaptığı açıklamada, yanan müzede heykeller, lahitler ve bazı maskelerin yanı sıra eski Mısır'daki Yunan ve Roma dönemlerine ait eserlerin de bulunduğunu dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a ait eski eserlerin akıbetine ilişkin Brezilya makamlarıyla ilişki içinde olduklarını açıkladı.

Rio de Janerio kentinde 20 milyondan fazla eski eseri barındıran Ulusal Müze'de pazar akşamı yangın çıktı.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, yangına ilişkin, "200 yıllık birikim ve bilgi kayboldu." dedi.

1818'de kurulan Ulusal Müze'nin ev sahipliği yaptığı 20 milyondan fazla obje arasında Amerika'da bulunan en eski insan kalıntısı olan 12 bin yıllık kadın iskeleti, dinozor fosilleri ve arkeolojik buluntular yer alıyordu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyorSuriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor
Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski eserler mısır müze

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.