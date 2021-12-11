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Brezilya'da yavru evcil hayvan olarak alınan domuz, 250 kilogram oldu

11.12.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da hayvansever bir ailenin evcil bir hayvan olarak aldıkları yavru domuz, 3 yaşına vardığında 250 kilogram ağırlığına ulaştı.

Brezilya'da yavru evcil hayvan olarak alınan domuz, 250 kilogram oldu

Brezilya'da hayvansever bir ailenin evcil bir hayvan olarak aldıkları yavru domuz, 3 yaşına vardığında 250 kilogram ağırlığına ulaştı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Sao Paulo yakınlarındaki Peruibe kentindeki Lilica isimli domuz her gün 5 kilogramlık sebze ve meyveyle besleniyor.

Domuzun sahibi öğretmen Rosangela dos Santos Lara, domuzu kendisine satan kişinin onu kandırdığını savunuyor.

Brezilya

Lara, etrafında kedi ve köpeklerle birlikte uzandığı kanepesinde Lilica'yı gıdıklarken, "Onu küçük bir domuz olacağını düşünerek satın aldım, ama dev bir hayvana dönüştü" diyor.

Lilica'nın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Lara şöyle devam ediyor:

"İnsanlar benim deli olduğumu düşünüyor ama ben hayvanları çok seviyorum."

Birilerinin Lilica'yı kesip etini satmak üzere 3,600 dolar teklif ettiğini belirten Lara, "O satılık değil" diye konuşuyor.

Brezilya

Brezilya

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