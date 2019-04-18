Brezilya'da yerli hakları yürüyüşüne askeri önlem

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'da yerli hakları için yapılan geleneksel yürüyüşte orduya bağlı Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi talimatı verdi.

Bolsonaro, yayımladığı Başkanlık Kararnamesinde, "Ulusal Muhafızların gösterilerde asayişi sağlamak üzere yerel polise destek olacağı" belirtildi.

Kararnamede, geleneksel yürüyüşte, Ulusal Muhafızlardan kaç askerin görevlendirileceğine dair bilgi yer almadı.

Brezilya'da ülkenin farklı eyaletlerinden yerli kabilelere mensup binlerce kişi ata toprakları üzerindeki hak taleplerini dile getirmek üzere her yıl nisan ayında başkent Brasilia'da gösteri düzenliyor. 2017'deki gösteride bazı göstericilerin polise ok atmasıyla çıkan arbedede güvenlik güçleri plastik mermiler ve göz yaşartıcı gazla kalabalığı dağıtmıştı.

