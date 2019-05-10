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Brezilya'da yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burslar kesiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 13:11 | Son Güncelleme

Brezilya'da yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burslar kesiliyor

RİO DE JANEİRO (AA) - Brezilya'da Eğitim Bakanlığı, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için tüm bursları durdurdu.

Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Personeli Gelişimi Koordinasyon Kurumu, kamu harcamalarında kesinti çerçevesinde yeni eğitim bursları veren ödül sistemini durdurduğunu açıkladı.

Brezilya'da yönetimin kararından halihazırda yüksek lisans ve doktora bursu alanların değil başvuru sürecindekilerin etkileneceği bildirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminin kararı, bazılarınca siyasi olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

Fluminense Federal Üniversitesi Dekanı Antonio Claudio, ülkede tüm federal üniversitelere yönelik bütçede kısa süre önce yüzde 30 kesinti yapıldığını hatırlatarak, bursların durdurulmasının, yüksek öğrenim kurumlarının akademik araştırma yapma kabiliyetini tehlikeye attığını söyledi.

Claudio, Brezilya'da akademik araştırmaların yüzde 95'inin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yardımıyla yürütüldüğünü ifade ederek, "Araştırmanın gerçek itici gücü, yüksek lisans öğrencileridir." değerlendirmesini yaptı.

Brasilia Üniversitesi Dekanı Adalene Moreira Silva, karardan 123, Bahia Federal Üniversitesi de 82 öğrencinin etkileneceğini duyurdu.

Dünya Bankasında 2014-2016 yıllarında eğitimden sorumlu üst düzey yetkili olan Claudia Costin, bursları hedef alan kesintiyi "korkunç bir haber" sözleriyle nitelendirdi.

Costin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) katılmak isteyen Brezilya'nın, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında kendisini bu örgütte yer alan ülkelerden uzaklaştıran bir yola saptığını ifade etti.

Brezilya Eğitim Bakanlığı ay başında tüm federal üniversitelere, kamu eğitim kurumları ve federal fon sağlanan bazı liselere sağlanan bütçede yüzde 30 kesinti yapılacağını açıklamıştı. Bütçedeki kesinti üniversite personeli ve eğitim uzmanları tarafından tepkiyle karşılanmış, bazı lise öğrencileri kesintiye karşı gösteriler düzenlemişti.

Aşırı sağcı Bolsonaro, okullardan, Brezilya'nın akademik ortamını yıktığını savunduğu "solcu ideolojiyi" defetme sözü vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya burs yüksek lisans ve doktora

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