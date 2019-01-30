Brezilya'daki baraj faciasında beş gözaltı

Faciada ölen ya da kayıp olan kişilerin büyük bölümünü, madende çalışan işçiler oluşturuyor. Brezilya makamları şirkete kesilebilecek cezalar ve işçi ailelerine ödenebilecek tazminatlar için Vale'nin 3 milyar dolar değerindeki varlığını dondurma kararı aldı.

Minas Gerais savcılığının Vale şirketine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, barajın son teftiş ve faaliyet ruhsatı verilmesi sürecinde yer alan beş mühendis gözaltına alındı. Brezilya medyasında, Vale'nin en üst düzey yönetici kadrosunda görev değişikliğine gidilebileceği iddia edildi.

Olayda can kaybı 84'e yükselirken kayıp sayısının 276 olduğu açıklandı.Dünyanın en büyük demir cevheri madeni işletmecisi olan Brezilyalı Vale şirketi, Minas Gerais eyaletinde geçen Cuma günü çöken atık madde barajıyla ilgili başlatılan soruşturma nedeniyle zor durumda.

Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao, "Bu şirketteki belli kişilerin ihmal ya da dikkatsizliği varsa, haklarında cezai işlem uygulanacak" dedi.

Vale'nin aynı eyalette Avustralyalı BHP şirketiyle birlikte işlettiği başka bir maden atığı barajındaki çatlak nedeniyle yaşanan benzer bir olayda 19 kişi hayatını kaybetmişti. Olay, Brezilya tarihinin en büyük çevre felaketi olarak tanımlanmıştı.

İçme suyuna karışma riski

Brumadhinho kentinde 25 Ocak'ta çöken baraj, yaklaşık 13 milyon tonluk çamurlu maden atığını tutuyordu. Parapoeba Nehri'ne karışan atıklar, kilometrelerce uzunluğunda bir çamur seline yol açtı. Parapoeba, daha büyük bir nehir olan Sao Francisco'ya dökülüyor. Sao Francisco Nehri'nin yüzlerce belediyeye ve Petrolina gibi daha büyük kentlere tarım ve içme suyu sağlaması endişelerin artmasına neden oluyor.

DW,AFP,AP/CÖ,HT

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