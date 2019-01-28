Brezilya’daki Baraj Faciasında Can Kaybı Artıyor

İtfaiye yetkilileri, baraja en yakın bölgede yolcu dolu bir otobüse ulaşıldığını, içindeki cansız bedenleri çıkarmak için gece boyu çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Çalışmalar bölgedeki ikinci bir atık barajının çökme tehlikesi nedeniyle Pazar günü 10 kesintiye uğradı; yetkililer daha sonra tehlikenin kalktığını bildirdi.

Brumadinho kenti yakınlarındaki faciada bir demir madeninin barajı çökmüş, atık çamur nehri Vila Ferteco yerleşimini yerle bir etmişti. Madeni işleten Vale firması, atık barajı çöktüğünde olay yerinde çoğu işçi 427 kişi olduğunu, 279'unun kurtarıldığını açıklamıştı.

Brezilya'nın bir maden atık barajının dört gün önce çökmesi sonucu çamur altında kalan bölgede 58 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 300 kişi ise hala kayıp.

Onlarca cana mal olan çamurun madeni atık olması bir çevre felaketi ve bozulma endişelerini de beraberinde getirdi. Vale, atığın büyük oranda toksik olmayan kumdan oluştuğunu açıkladı. Ancak daha önce de bölgede aynı şirketin işlettiği bir başka madenin atık barajı 2015’te çökmüş, 19 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler o faciadaki atığının yüksek miktarda toksik ağır metal içerdiğini belgelemişti.

Barajın çökme nedeni ise halen bilinmiyor. Firmadan ve yetkililerden bir açıklama yapılmazken, Brezilya Adalet Bakanı Raquel Dodge soruşturma sözü verdi. Dodge, felaketin yaşandığı Minas Gerais bölgesinde en az 600 madenin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

