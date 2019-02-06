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Brezilya’daki baraj faciasında ölü sayısı 142’ye yükseldi, 194 kişi hala kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki maden atık barajının çökmesi nedeniyle yaşanan faciada ölü sayısı 142’ye yükseldi, 194 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı.Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki maden atık barajının çökmesi nedeniyle yaşanan faciada ölü sayısı yükselmeye devam ediyor.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki maden atık barajının çökmesi nedeniyle yaşanan faciada ölü sayısı 142’ye yükseldi, 194 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı.
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki maden atık barajının çökmesi nedeniyle yaşanan faciada ölü sayısı yükselmeye devam ediyor. Dün 134 olan ölü sayısı 8 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla 142’ye yükseldi. Cesedine ulaşılan 142 kişiden 122’sinin kimliğinin belirlendiği, 194 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Gönüllülerin de katılımıyla arama çalışmaları sürüyor.

Sarı Humma ve Dang Humması bulaşabilir
Çöken barajın atıklarının Paraopeba Nehri’ne doğru akmaya devam ettiği belirtilirken Brezilya’nın tıbbi araştırma konusunda önde gelen kuruluşlarından Oswaldo Cruz Vakfı, yayınladıkları bir araştırmada Paraopeba Nehri çevresindeki kasabaların, büyük olasılıkla sivrisinekle bulaşan Sarı Humma veya Dang Humması gibi hastalıklarla karşılaşacağını aktardı. Brezilya’da 2015’te Minas Gerais’e bağlı Mariana’da maden atık barajının çökmesi sonucunda da benzer durumların yaşandığını belirtti. Yaşanan olayda 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
Öte yandan barajın yıkılmasından sorumlu tutulan ve gözaltına alınan 5 mühendis, Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

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