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Brezilya’daki baraj felaketi sonrasında 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 19:06 | Son Güncelleme

Brezilya’da meydana gelen baraj faciasından sonra madencilik şirketi Vale’nin sekiz çalışanı 30 günlüğüne gözaltına alındı.Brezilya’da faaliyet gösteren madencilik şirketi Vale’nin sekiz çalışanı, ülkede geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 160’tan fazla ölü ve yaklaşık 150 kişinin kaybına neden olan baraj faciasıyla ilişkili başlatılan soruşturma kapsamında 30 günlüğüne gözaltına alındı.

Brezilya’da meydana gelen baraj faciasından sonra madencilik şirketi Vale’nin sekiz çalışanı 30 günlüğüne gözaltına alındı.

Brezilya’da faaliyet gösteren madencilik şirketi Vale’nin sekiz çalışanı, ülkede geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 160’tan fazla ölü ve yaklaşık 150 kişinin kaybına neden olan baraj faciasıyla ilişkili başlatılan soruşturma kapsamında 30 günlüğüne gözaltına alındı. Gözaltılar, Rio de Janeiro, Sao Paolo ve Minas Gerais eyaletlerinde, Maden Bakanlığının talebi üzerine gerçekleşti. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda tutuklamaların amacının ‘barajın yıkılmasına neden olan gerekli cezai sorumluluğu araştırmak’ olduğu belirtildi.

Kamu Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Ocak’ta çöken barajla ilgili gözaltına alınanların 4’ünün Vale şirketinin üst düzey yöneticisi olduğu, diğer iki kişinin teknik, kalan iki kişinin ise güvenliği sağlamakla görevli isimler olduğu bilgisi paylaşıldı.

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