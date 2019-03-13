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Brezilya'daki çöken baraj

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 201'e yükseldi

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 201'e yükseldi.

Minas Gerais Sivil Savunma Kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 201'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 107 kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Başsavcılıktan geçen ay yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda Brumadinho kentindeki maden atık barajını işleten Vale şirketinin 4'ü müdür olmak üzere 8 çalışanının, barajın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
baraj brezilya Brumadinho

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