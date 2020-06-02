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Brezilya'daki Gösteriler de Şiddet Eylemlerine Dönüştü

02.06.2020 12:54 | Son Güncelleme

Brezilya’da halk özellikle yoksul bölgeler olan ve Favela olarak bilinen yerlerde polisin siyahi kişiler karşı tavırlarını protesto etmek için sokağa dökülmüştü. Ülkedeki gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü

Brezilya'daki Gösteriler de Şiddet Eylemlerine Dönüştü

Amerika’da siyahi bir kişinin polisin gözaltına alma işlemi sırasında ölmesiyle başlayan gösteriler haftasonu Brezilya’ya da sıçramıştı.

Brezilya’da halk özellikle yoksul bölgeler olan ve Favela olarak bilinen yerlerde polisin siyahi kişiler karşı tavırlarını protesto etmek için sokağa dökülmüştü. Ülkedeki gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü.

Polis Curitiba kentindeki gösterilerde eylemcilere karlı biber gazı ve plastik mermi kullandı. Curitiba da siyahi kökenli Brezilyalılar ve göçmenlerin yaşadığı şehirlerden biri olarak biliniyor.

Ülke genelindeki gösterilerde de eylemciler Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı sloganlar attı ve çevredeki binalara zarar verdi. Başkent Rio de Janerio’da da Başkanlık Sarayı yakınlarındaki binalara saldırıan göstericiler çevreye zarar verdi.

Pazar günü de başkentteki gösterilerde polis eylemcilere biber gazı kullanarak müdahale etmiş ve kalabalığı dağıtmaya çalışmıştı.

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