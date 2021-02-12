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Brezilya’daki mutasyon türü üç kat daha bulaşıcı

12.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Brezilya’daki mutasyon türü üç kat daha bulaşıcı

Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Paziello Amazon bölgesinde tespit edilen yeni mutasyon türünün koronavirüsten üç kat daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

Brezilya hükümeti Amazon bölgesinde tespit edilen koronavirüs mutasyonu hakkında açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Eduardo Paziello Brezilya Senatosu’ndaki açıklamasında, Amazon bölgesinde tespit edilen koronavirüs mutasyonunun koronavirüse göre daha bulaşıcı olduğunu belirterek, "Bulaşıcı, üç kat daha bulaşıcı" diye konuştu. Sağlık Bakanı konuşmasında aşıların yeni mutasyon türüne karşı da etkili olduğunu söyledi ama bu araştırmaları kimin yaptığı ve hangi aşıların etkili olduğu konusunda bilgi vermedi. Bakan açıklamasında aşı konusuna da değinerek, aşı yapılması planlananların yarısının Haziran ayına geri kalanın ise yıl sonuna kadar aşılanmasının planlandığını belirtti. Brezilya’da hali hazırda Çinli biyoteknoloji şirketi Sinovac tarafından geliştirilen aşısının yanı sıra BioNTech ve AstraZeneca aşıları kullanılıyor.

Sağlık Bakanı hakkında koronavirüs vaka sayılarının çok yüksek olduğu Amazon eyaletinin başkenti Manaus’ta sağlık sisteminde sorun yaşanmasında ihmali olup olmadığı konusuda soruşturma yürütülüyor. Manaus'taki hastanelerde koronavirüs nedeniyle Ocak ayında oksijen tüpleri tükenmişti. Araştırma enstitüsü "Instituto Butantan" Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in ürettiği CoronaVac aşısının Amazon bölgesinde ortaya çıkan varyanta karşı etkililiğini test etmeye başladığını ancak iki haftadan önce bir sonuç alınamayacağını duyurmuştu. Çinli Sinovac şirketi CoronaVac aşısını Sao Paulo’daki enstitü ile birlikte geliştirmişti.

Yeni koronavirüs mutasyonu Ocak ayında Brezilya’da Japonya'ya seyahat eden dört kişide tespit edilmişti. Söz konusu dört kişinin Amazon bölgesinden geldiği belirtilmişti. Araştırma kuruluşu Fundaçao Oswaldo Cruz varyantın Amazon'daki koronavirüs vakalarının yüzde 90'ına neden olduğuna işaret etmişti. Mutasyon türü daha sonra Brezilya'nın farklı bölgeleri ve farklı ülkelerde de tespit edilmişti.

dpa, Reuters / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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