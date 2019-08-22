Brezilya'daki orman yangınları

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) -Brezilya, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun "Ülkede meydana gelen orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceği" açıklamasına tepki göstererek, Bolsonaro'nun iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

WWF-Brezilya'dan yapılan yazılı açıklamada, geçmişe bakıldığında yangınların büyük çoğunluğunun, ormanların tahrip edilmesi nedeniyle çıktığı ve yangınların, ormanların yok edilmesi için başvurulan bir yöntem olduğu belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun, "orman yangınlarını sivil toplum kuruluşlarının çıkardığına" yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, Amazon ormanlarındaki tahribatı ortaya koyan verilerin, Bolsonaro'nun iddialarıyla tezat oluşturduğu ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütünce (Amnesty International) yapılan açıklamada da ülkedeki orman yangınlarına sivil toplum kuruluşlarının değil, yangınları ve orman tahribatını engellemeyen Bolsonaro hükümetinin sebep olduğu kaydedildi.

Genel Sekreter Kumi Naidoo ise Amazon ormanlarında yapılan yasa dışı arazi işgalini ve kundaklama olaylarını belgelediklerini ifade etti.