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Brezilya'daki petrol sızıntısı deniz canlılarını tehdit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:19 | Son Güncelleme

Sızıntı yaklaşık 2 bin 400 kilometrelik sahil şeridinde etkili oldu

Brezilya'nın kuzeydoğu kıyılarında eylül ayından bu yana devam eden petrol sızıntısı nedeniyle yüzlerce kilometrelik alandaki deniz canlılarının yaşamlarının tehdit altında olduğu bildirildi.

The Guardian'ın haberine göre, uzmanlar, yaklaşık 2 bin 400 kilometrelik sahil şeridinde etkili olan petrol sızıntısının, çok sayıda deniz canlısı için hayati öneme sahip mangrov ve mercan resiflerinin yanı sıra kambur balina üreme alanlarını tehlikeye attığını belirtti.

Rio Grande do Norte Üniversitesinden Profesör Flavio Lima, petrolün mercan resifleri için ölümcül olabileceğini vurgulayarak, "Mercan bir canlı değil, bir kolonidir ve besinlerin bileşimindeki değişikliklere karşı çok hassastır. Kirlenme, çok sayıda mercan resifinin ölümüne yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Lima, Brezilya'daki mangrovların çok sayıda balık türü için önemli üreme merkezi olduğunu belirterek "Sızıntı, yosun ve omurgasızlar gibi gıda kaynaklarının kirlenmesinden, besin zincirinin etkilenmesine kadar uzun süreli etkilere sahip. Kirlenme, yengeç ve karides gibi kabuklu deniz hayvanları için de bir risk oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Conservation International'ın Brezilya'daki denizcilik programı direktörü Guilherme Dutra da "Sızıntının henüz daha gün yüzüne çıkmamış birçok dolaylı etkisi var. Özellikle sızıntıdan doğrudan etkilenen alanlarda gıda zincirinin kirlenme riski çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları, mangrovlar ve mercan resiflerinin hassas olduklarını ve bölgeden petrolü temizlemenin uzmanlık gerektiren uzun bir süreç gerektirdiğini dile getirdi.

Brezilya'da balıkçılık ve tarımdan sorumlu yetkili Jorge Seif Junior geçen hafta kirlenme riski olmadığını ifade ederek "Balık akıllı hayvandır. Petrol gördüğü zaman anlar." diye konuşmuştu.

Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA) de 24 deniz kuşu ve 88 kaplumbağa dahil 126 deniz canlısının sızıntıdan etkilendiğini, bunlardan 95'inin öldüğünü ve 3 bin 900 yavru kaplumbağanın kurtarıldığını açıklamıştı.

Brezilya devlet petrol şirketi Petrobas, petrolün Venezuela'ya ait bölgeden geldiğini iddia ederken, Brezilya polisi Venezuela'dan petrol taşıyan Yunanistan bandıralı bir petrol tankerinden şüphelenildiğini aktarmıştı.

- Brezilya'da petrol sızıntısı

Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao, ülkenin kuzeydoğu kıyılarında devam eden ve sahil şeridini vuran petrol sızıntısını temizleme çalışmaları için mevcut bin 500'e ilave 5 bin askerin gönderileceğini açıklamıştı.

Mourao, petrol sızıntısının kaynağının bilinmediğini ifade ederek bölgeden 600 ton ham petrolün toplandığını bildirmişti.

Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA), sızıntının ülkenin 9 eyaletinde en az 200 sahilde etkili olduğunu belirtmişti.

- Halk, sahile vuran petrol tortularını kürekle ve tırmıkla temizliyor

Eylülün ilk günlerinde 2 bin 90 kilometre kıyı şeridi boyunca görülmeye başlayan sızıntı, ülkenin turistik sahillerinden Alagoas eyaletine bağlı Maragogi kasabasına ulaşmıştı.

Yetkililerin yanı sıra sızıntıların görüldüğü kıyılarda yaşayan halk, sahile vuran petrol tortularını kürekle ve tırmıkla temizleme çalışmalarına destek olmuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sızıntının hükümetin petrol sahalarını özelleştirme çabalarına balta vurmaya yönelik kasıtlı bir eylemle bağlantılı olabileceği açıklamasını yapmıştı.

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brezilya Petrol Sızıntısı

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