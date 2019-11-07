Brezilya'daki petrol sızıntısı deniz canlılarını tehdit ediyor

Brezilya'nın kuzeydoğu kıyılarında eylül ayından bu yana devam eden petrol sızıntısı nedeniyle yüzlerce kilometrelik alandaki deniz canlılarının yaşamlarının tehdit altında olduğu bildirildi.

The Guardian'ın haberine göre, uzmanlar, yaklaşık 2 bin 400 kilometrelik sahil şeridinde etkili olan petrol sızıntısının, çok sayıda deniz canlısı için hayati öneme sahip mangrov ve mercan resiflerinin yanı sıra kambur balina üreme alanlarını tehlikeye attığını belirtti.

Rio Grande do Norte Üniversitesinden Profesör Flavio Lima, petrolün mercan resifleri için ölümcül olabileceğini vurgulayarak, "Mercan bir canlı değil, bir kolonidir ve besinlerin bileşimindeki değişikliklere karşı çok hassastır. Kirlenme, çok sayıda mercan resifinin ölümüne yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Lima, Brezilya'daki mangrovların çok sayıda balık türü için önemli üreme merkezi olduğunu belirterek "Sızıntı, yosun ve omurgasızlar gibi gıda kaynaklarının kirlenmesinden, besin zincirinin etkilenmesine kadar uzun süreli etkilere sahip. Kirlenme, yengeç ve karides gibi kabuklu deniz hayvanları için de bir risk oluşturuyor." şeklinde konuştu.