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Brezilya'daki petrol sızıntısı kuzeydoğuda 150'den fazla plajı kirletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:09 | Son Güncelleme

Brezilya'nın kuzeydoğu kıyılarında eylül ayının başından beri devam eden ve kaynağı tespit edilemeyen petrol sızıntısı, Bahia eyaletinin başkenti Salvador'da 150'den fazla plajda kirlenmeye yol açtı

RİO DE JANEİRO (AA) - Brezilya'nın kuzeydoğu kıyılarında eylül ayının başından beri devam eden petrol sızıntısının, Salvador şehrindeki 150 plajı kirlettiği kaydedildi.

Brezilyalı yetkililer, petrol sızıntısının ülkenin kuzeydoğusundaki, plajlarıyla ünlü, ülkenin en büyük dördüncü şehri olan Salvador'a ulaştığını doğruladı.

Sızıntı nedeniyle Bahia eyaletinin başkenti olan şehrindeki 150'den fazla plajın kirlendiği kaydedildi.

Sızıntının şu ana kadar Brezilya'nın 9 eyaletinde 68 yerleşimi etkilediği belirtildi.

Brezilya Çevre ve Su Kaynakları Enstitüsü, sızıntının kaynağının henüz tespit edilemediğini duyururken, Brezilya donanması dün 10 ülkeye ait 30 petrol tankerinden seyir ve faaliyetleriyle ilgili bilgi istedi.

Çevre Koruma Ajansı da, tespit edilen miktarın sızıntının küçük bir kısmı olduğundan endişe duyulduğunu, sızıntının su altında olması sebebiyle uçakla tespit edilemediğini ifade etti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, hafta içinde yaptığı açıklamada, Brezilya'nın kuzeydoğu kıyılarında eylül ayının başından beri devam eden petrol sızıntısının kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Petrol Sızıntısı

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