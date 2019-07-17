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Brezilya'daki polis operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar sırasında polis tarafından öldürülenlerin sayısındaki artışın "normal" olduğunu belirtti

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro Eyaleti Valisi Wilson Witzel, suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar sırasında polis tarafından öldürülen kişi sayısında artış görülmesinin "normal" olduğunu söyledi.

Rio de Janeiro Valisi Witzel, eyalette suçlulara yönelik operasyonlarda polis tarafından öldürülenlerin sayısındaki artışın normal olduğunu ve kendi yöneticiliği boyunca bu sayının muhtemelen artmaya devam edeceğini belirtti.

Polisin öldürdüğü kişi sayısının yüksek olmasının, bilhassa uyuşturucu kaçakçılığı gruplarına karşı yürüttüğü "teröristlerle mücadele" politikasının bir sonucu olduğunu savunan Witzel, "Bir çatışma içindeyiz ve suçlular, polisin ve hükümetin sınırlarını zorluyor." dedi.

Resmi verilere göre, Rio de Janeiro'da, bu yılın ilk beş ayında düzenlenen operasyonlar sırasında polis tarafından 714 kişi öldürüldü.

Brezilya polisinin düzenlediği operasyonlarda öldürülenlerin sayısı geçen yıl bin 534 olmuştu.

- Uyuşturucu çeteleriyle mücadelede keskin nişancı polisler görevlendirildi

Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, bu yıl içinde, "O Globo" gazetesine verdiği bir mülakatta, uyuşturucu çeteleriyle mücadelede keskin nişancı polislerin görevlendirildiğini, şüphelilerin baş ya da gövdesine ateş etmenin polisin inisiyatifine bırakıldığını ifade etmişti.

Silah taşıyan uyuşturucu çetesi üyelerini "narko-teröristler" olarak adlandıran Witzel, bu kişilere karşı her şartta kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulamıştı.

Görevine 1 Ocak'ta başlayan Witzel, tıpkı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi suç örgütlerine karşı sert tutumuyla biliniyor.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, seçim kampanyası sırasında artan suçla mücadele sözü vermiş ve suçluları öldüren polis memurlarının cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi gerektiğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
polis Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel

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