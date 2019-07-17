Brezilya'daki polis operasyonları

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro Eyaleti Valisi Wilson Witzel, suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar sırasında polis tarafından öldürülen kişi sayısında artış görülmesinin "normal" olduğunu söyledi.

Rio de Janeiro Valisi Witzel, eyalette suçlulara yönelik operasyonlarda polis tarafından öldürülenlerin sayısındaki artışın normal olduğunu ve kendi yöneticiliği boyunca bu sayının muhtemelen artmaya devam edeceğini belirtti.

Polisin öldürdüğü kişi sayısının yüksek olmasının, bilhassa uyuşturucu kaçakçılığı gruplarına karşı yürüttüğü "teröristlerle mücadele" politikasının bir sonucu olduğunu savunan Witzel, "Bir çatışma içindeyiz ve suçlular, polisin ve hükümetin sınırlarını zorluyor." dedi.

Resmi verilere göre, Rio de Janeiro'da, bu yılın ilk beş ayında düzenlenen operasyonlar sırasında polis tarafından 714 kişi öldürüldü.

Brezilya polisinin düzenlediği operasyonlarda öldürülenlerin sayısı geçen yıl bin 534 olmuştu.

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