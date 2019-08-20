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Brezilya’daki rehine krizi kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

Brezilya’da bir otobüsteki 17 yolcuyu rehin alan saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirilmesi üzerine rehine krizi son buldu.

Brezilya’daki rehine krizi kanlı bitti

Brezilya’da bir otobüsteki 17 yolcuyu rehin alan saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirilmesi üzerine rehine krizi son buldu. Saldırgan keskin nişancılar tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Brezilya’nın Rio de Janeiro ve Niteroi şehirlerini birbirine bağlayan Rio-Niteroi Köprüsü’nde silahlı bir kişi, yerel saatle 05.30’da yanıcı cisim fırlatarak durduğu bir otobüste 17 yolcuyu rehin almıştı. Rehine krizinin patlak vermesinin ardından olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri ile maskeli saldırgan arasında başlayan pazarlıklar bir süre devam etti. Yerel saatle 09.02’de (TSİ 15:02) duyulan silah seslerinin ardından polis ekiplerine bağlı keskin nişancıların saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği açıklandı. Saldırganın etkisiz hale getirilmesinin hemen ardından otobüsteki tüm rehinelerin herhangi bir yara almadan kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Saldırganın ölü mü yoksa yaralı mı olduğuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kendini polis olarak tanıtmıştı
Görgü tanıkları tarafından rehine krizi devam ettiği sırada yapılan açıklamada, kendisini eski bir polis olarak tanıtan zanlının otobüs şoförüne aracı sağa çekip Rio de Janeiro’ya gitmesini söylediği öğrenilmişti. Görgü tanıklarının ifadesini doğrulayan Brezilya Federal Otoyol Polisi sözcüsü Sheila Sena da “Başlangıçta kendini askeri polis olarak tanıttı. Asıl amacının ne olduğunu bilmiyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Brezilya’daki rehine krizi kanlı bitti

Brezilya’daki rehine krizi kanlı bitti

Brezilya’daki rehine krizi kanlı bitti

Brezilya’daki rehine krizi kanlı bitti

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