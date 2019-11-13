Brezilya'daki Venezuela Büyükelçiliğine saldırı

Gil, elçiliklerine yapılan saldırının, Viyana Sözleşmesi ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, Brezilyalı yetkililerden uluslararası anlaşmalara saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan Telesur televizyonunun internet sitesinde yer alan haberinde, kimliği belirsiz kişilerce Brezilya'daki elçiliğe düzenlenen saldırının arkasında Guaido taraftarlarının olduğu belirtildi.

Haberlerde, Brezilya İşçi Partisi (PT) milletvekili Paulo Pimenta'nın, büyükelçiliğe yapılan saldırıya karşı koymayan polisi eleştirdiği ses kayıtlarına da yer verildi. Ses kaydına göre Pimenta, "Büyükelçilik şafak vakti bir grup Brezilyalı ve Venezuelalı tarafından kuşatıldı. Federal polis ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin saldırganlara müdahale etmek yerine onların elçiliğe girişini kolaylaştırdığına dair göstergeler var." ifadelerini kullanıyor.

Haberde, Venezuela'nın Brezilya'daki büyükelçiliğini işgal eden grubun sözcüsünün, "Bugün Brezilya'daki Venezuela Büyükelçiliğinin yetkilileri, Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdı ve müttefiklerine elçiliğin erişimini açtı. Bu girişimi kutluyoruz. Muhalefetin 16 Kasım'da Guaido lehine yapmayı planladığı gösteriye katılmaları için insanları davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Guaido'nun bu ülkenin büyükelçisi olarak atadığı Maria Teresa Belandria da elçilikteki yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, kendisinin meşru büyükelçi olduğunu duyurdu. Belandria açıklamasında, "Brezilya'daki Venezuela Büyükelçiliğinden bir grup yetkili, Başkan Juan Guaido'yu meşru başkan olarak tanıdıklarını bildirmek için bizimle iletişime geçti. Büyükelçiliğe izin dahilinde girdiklerini ve büyükelçiliği yasal olarak bize devretmek istediklerini belirttiler." ifadelerini kullandı.

Belandria daha sonra Venezuela TV'ye verdiği röportajda, büyükelçiliği korumak için Brezilya hükümetiyle iş birliği içerisinde çalışarak gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

