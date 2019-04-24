Brezilya'daki yerlilerin toprak hakları protestosu

BRASILIA (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yerliler, 3 gün sürecek geleneksel toprak hakları protestosu için başkent Brasilia'da toplandı.
Ülkenin farklı bölgelerinden gelen binlerce yerli kabile mensubu "Özgür Toprak Yurtluğu" adı verilen protesto için Brezilya Ulusal Kongresi önünde kamp kurdu.
Çimlerin üzerine çadırlar kuran yerliler, tüylü başlıkları, renkli kıyafetleri ve kırmızı ve siyaha boyanmış yüzleriyle, tamtamlarını çalıp geleneksel danslarını yaptı.
Bu yılki protesto, yeni göreve başlayan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yerlilerin geleneksel protestosunda güvenliği sağlamak üzere orduya bağlı Ulusal Muhafızlar'ın görevlendirileceğini açıklamasıyla yaşanan gerilimin gölgesinde başladı.
Yerli gruplar, Bolsonaro hükümetini, göreve gelir gelmez yerlilerin tarihsel yurtluklarını "ata toprağı" olarak tanınması sürecini durdurduğu için eleştiriyor. Öte yandan, yerli nüfusa yönelik federal sağlık bakımı programına erişimin kısıtlanması da rahatsızlığa yol açıyor.
Brezilya'da yerli kabilelere mensup binlerce kişi, ata toprakları üzerindeki hak taleplerini dile getirmek üzere her yıl nisan ayında başkent Brasilia'da Ulusal Kongre önünde kamp kurma eylemi düzenliyor.
2017'deki gösteride bazı göstericilerin polise ok atmasıyla çıkan arbedede güvenlik güçleri protestoculara plastik mermiler ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.
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