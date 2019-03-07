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Brezilya'dan Adana'ya ayakkabı içinde kokain getirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 09:13 | Son Güncelleme

Adana Havalimanında yapılan aramada, çantasındaki 8 çift ayakkabının tabanına gizlenmiş 1 kilo 770 gram kokain ele geçirilen Brezilyalı kadın tutuklandı - Şüphelinin uyuşturucuyu kentte buluşacağı bir kişiye teslim etmeyi planladığı öne sürüldü

Brezilya'dan aktarmalı uçakla Adana'ya gelen kadın yolcunun çantasındaki ayakkabılara gizlenmiş 1 kilo 770 gram kokain ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Havalimanında Brezilya'dan aktarmalı uçakla kente gelen Maria Dossantos Cristo'nun (41) durumundan şüphelenerek üzerini ve bagajını aradı.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada kadının el çantasında 8 çift ayakkabının tabanına gizlenmiş 1 kilo 770 gram kokain bulundu.

Bunun üzerine Brezilya uyruklu kadın gözaltına alındı.

Şüphelinin uyuşturucuyu kentte buluşacağı bir kişiye teslim etmeyi planladığı öne sürüldü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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