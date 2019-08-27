Brezilya’dan Amazon yardımını kabul için ‘Fransa’dan özür’ şartı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon için G7 ülkelerinin yaptığı 22 milyon dolarlık yardımı ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisine yaptığı hakareti geri çekmesi durumunda kabul edeceğini açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon Yağmur Ormanları’nda devam eden yangının söndürülmesi için G7 ülkelerinin yaptığı 22 milyon dolarlık yardımı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, kendisine yönelttiği hakaretleri geri çekmesi halinde kabul edeceğini söyledi. Macron’ın kendisine ‘yalancı’ dediğini söyleyen Bolsonaro gazetecilere verdiği demeçte, “İlk başta, Macron bana karşı yaptığı hakaretleri geri çekmek zorunda" dedi.

“Canım isterse cevap veririm”

Bolsonaro ,“Macron önce sözlerini geri alacak, sonra resmi olarak teklif edecek, ben de belki canım isterse cevap veririm” açıklamasını yaptı. Yardımın G7 bloku tarafından sunulmasına rağmen, eleştiri oklarını Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un üzerine yönelten Bolsonaro, "Gördüklerim ülkemizin, egemenliğinin Amazon üzerinden tartışılmak olduğu" değerlendirmesinde bulundu.