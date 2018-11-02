Brezilya'dan büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı

ABD'nin ardından Guatemala ve Paraguay da büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımıştı.Brezilya'da geçen hafta sonunda yapılan devlet başkanlığı seçiminden galip çıkan aşırı sağcı Jair Bolsonaro, Tel Aviv'de bulunan Brezilya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını söyledi. Böylece Brezilya, ABD'den sonra büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan en büyük ülke olacak.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bolsonaro, "Seçim kampanyamız sırasında da belirtildiği üzere, Brezilya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planlıyoruz. İsrail bağımsız bir ülke ve bizim de buna saygı duymamız gerekir” dedi.

"Brezilya'nın Donald Trump’ı" olarak anılan ve eski bir asker olan aşırı sağcı Bolsonaro, Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı olarak oyların yüzde 55,2'sini alarak seçimin galibi olmuştu. Rakibi İşçi Partisi'nin (PT) adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44,8’ini almıştı.

İsrail, Kudüs kentinin tamamını başkenti olarak nitelendiriyor, ancak Filistinliler Doğu Kudüs'ü gelecekte kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor. Uluslararası kamuoyunda ise Kudüs kentinin durumuyla ilgili alınacak kararın iki tarafın onayıyla olması gerektiği görüşü hakim.