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Brezilya'dan büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı

02.11.2018 00:46 | Son Güncelleme

Brezilya’da devlet başkanı seçilen aşırı sağcı Bolsonaro, Tel Aviv’deki Brezilya Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağını söyledi.

Brezilya'dan büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı

ABD'nin ardından Guatemala ve Paraguay da büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımıştı.Brezilya'da geçen hafta sonunda yapılan devlet başkanlığı seçiminden galip çıkan aşırı sağcı Jair Bolsonaro, Tel Aviv'de bulunan Brezilya Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını söyledi. Böylece Brezilya, ABD'den sonra büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan en büyük ülke olacak.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bolsonaro, "Seçim kampanyamız sırasında da belirtildiği üzere, Brezilya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planlıyoruz. İsrail bağımsız bir ülke ve bizim de buna saygı duymamız gerekir” dedi.

"Brezilya'nın Donald Trump’ı" olarak anılan ve eski bir asker olan aşırı sağcı Bolsonaro, Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı olarak oyların yüzde 55,2'sini alarak seçimin galibi olmuştu. Rakibi İşçi Partisi'nin (PT) adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44,8’ini almıştı.

İsrail, Kudüs kentinin tamamını başkenti olarak nitelendiriyor, ancak Filistinliler Doğu Kudüs'ü gelecekte kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor. Uluslararası kamuoyunda ise Kudüs kentinin durumuyla ilgili alınacak kararın iki tarafın onayıyla olması gerektiği görüşü hakim.

ABD, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Başkan Donald Trump'ın verdiği kararla Tel Aviv'deki büyükelçiliğini uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen bu kente taşımıştı. Kudüs'teki büyükelçiliğin resmi açılışı 14 Mayıs'ta yapılırken, açılış töreni Gazze Şeridi'nde yoğun protesto gösterilerinin eşliğinde gerçekleşmişti.

ABD Ekim ayında aldığı bir kararla Kudüs'te sadece Filistinlilere hizmet veren başkonsolosluğun Filistin İlişkileri Birimi adıyla Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği içinde hizmet vereceğini açıklamıştı. ABD ayrıca geçen Eylül ayında da Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington bürosunu kapatmıştı.

ABD'nin ardından Guatemala ile Paraguay da büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımıştı, ancak Paraguay Eylül ayında bir açıklama yaparak diplomatik temsilciliğini tekrar Tel Aviv'e almayı planladıklarını söylemişti.

AFP,DW/DÇÜ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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