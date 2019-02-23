Brezilya’dan gelen insan yardım Venezuela’ya girdi

Venezuela Ordusunda kopmalar devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde 4 askerden sonra Venezuela ile Kolombiya’yı birbirine bağlayan Tienditas Köprüsü’nde görevli Binbaşı Hugo Parra Martinez de, Kolombiya’ya sığındı. Brezilya’dan gelen insani yardım, sınır kapısının Nicolas Maduro’nun emriyle kapatılmasına rağmen, Venezuela’ya girdi. ABD’ye bağlı Porto Riko’dan deniz yoluyla gelen insani yardımın da engellenmesi için 6 savaş gemisi görevlendirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduyo’ya tepkiler artarken, ordudan kopmalar devam ediyor. Venezuela Ulusal Muhafızları’na bağlı Fernando Rodriguez del Toro Birliğinin komutanı Binbaşı Hugo Parra Martinez, Tienditas Köprüsü’ndeki görev yerini terk ederek, Kolombiya’ya sığındı. Parra yaptığı ilk açıklamada, “Başkanımız olarak Juan Guaido’yu tanıyorum ve yürüyüşünün arkasında olmaya ve Venezuela halkıyla mücadele edeceğime söz veriyorum” dedi.

Başkentte askeri üssün önünde toplanıldı

Başkent Karakas’ta ise Maduro karşıtları Francisco de Miranda Hava Üssü önünde ve çevresinde toplanmaya başladı. Protestocular, ordunun insani yardımların ülkeye sokulmasına izin vermesi için gösteriler düzenliyor.