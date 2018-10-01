Ülkesinde kaporta tamiri alanında çalışan çok sayıda profesyonelin olduğuna işaret eden Dasilva, "Brezilya'dan dünyaya yayılıyor. Işık ve çubuklar yardımıyla arabaları eski haline getiriyoruz. Yeterli donanıma sahipseniz bunu yapabiliyorsunuz. Dolunun ağırlığına göre onarım süresi değişiyor. Kastamonu dolusu çok ağır olduğu için onarım süresi 4 ya da 6 gün sürebiliyor." diye konuştu.

Hasar onarımı için kente geldiklerini anlatan Küçükkurt, şunları dile getirdi:

"Hasarın şiddeti çok yoğun. Araçların kaportalarında yoğun şekilde hasar var. Onarılamayacak hasarlar var. Bize şu ana kadar 200 araç geldi ama Kastamonu'da 10 bin aracın hasar gördüğünü tahmin ediyoruz. Bu araçların yarısı onarılmayacak şekilde. Bu araçlar sigorta şirketleri tarafından servislere yönlendiriliyor. Boyasız hasar onarım sistemi dediğimiz bir sistem var ve şu anda boyasız şekilde yapmaya çalışıyoruz."

Küçükkurt, çalışmaları yoğun olarak sürdürdüklerini belirterek, "Yurt dışından da ekipler getirttik. Çünkü Türk çalışanlarımızın buradaki yoğunluğa cevap verme şansı yok. Kastamonu halkına, işini profesyonel yapan firmalara yönlenmelerini tavsiye ediyoruz. Bizim tavsiyemiz bu işi daha detaylı yapan firmaları tercih etmeleri. Biz on kişilik bir ekibiz ve günde 4 aracın onarımını yapabiliyoruz. Bir araç ortalama 4 gün sürüyor. Hasarın ağırlığına bağlı." ifadesinde bulundu.

Kaporta ustası Fatih Durna da Brezilyalılarla İstanbul'da etkili olan doludan sonra da birlikte çalıştıklarına işaret etti.