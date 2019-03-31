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Brezilya’dan Kudüs’e diplomatik ofis

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 18:59 | Son Güncelleme

İsrail, Brezilya’nın Kudüs’te “diplomatik ofis” açacağını duyurdu.Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, 4 günlük bir ziyaret için bugün İsrail’e geldi.

Brezilya’dan Kudüs’e diplomatik ofis

İsrail, Brezilya’nın Kudüs’te “diplomatik ofis” açacağını duyurdu.
Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, 4 günlük bir ziyaret için bugün İsrail’e geldi. İsrail, Bolsonaro’nun ziyareti kapsamında Brezilya’nın Kudüs’te “diplomatik ofis” açacağını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kudüs’te diplomatik ofis için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Katz, sosyal medya hesabından Brezilyalı mevkidaşı ile tokalaştığı bir fotoğrafını paylaşmayı da ihmal etmedi.

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