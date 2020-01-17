Brezilyalı bakanın Nazi Propaganda Bakanı Goebbels'in sözlerini kullanmasına büyük tepki

Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim'in Twitter hesabından yayınladığı bir videoda Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in yaptığı bir konuşmadan bölümler kullanması büyük tepkiye yol açtı.

Bakanın "milli" ve "destansı" diye tanımlanan sanat eserlerine verilen bir ödülü anlattığı videoda, arka planda da Hitler'in en sevdiği besteci olan Wagner'in Lohengrin operasından bölümler çalınıyor.

Alvim, videosunun yarattığı tepkiler üzerine yaptığı açıklamada bu sözleri kullanmasının "söylemsel bir tesadüf"ten ibaret olduğunu savundu.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Bakan Roberto Alvim'i azletmesi konusunda baskı altında.

Daha önce sık sık Brezilyalı sanatçıları ve eserlerini "fazla solcu" olmakla suçlayan konuşmalar yapan muhafazakar bir emekli subay olan Bolsonaro, henüz Kültür Bakanı'nın videosuyla ilgili bir yorum yapmadı.

Alvim Milli Sanat Ödülleri'nin detaylarını anlattığı altı dakikalık videoda "Brezilya'da sanat önümüzdeki on yıl içinde ya destansı ve milli, duygusal etkileşim kapasitesi büyük (...) halkın acil özlemleriyle derinden bağlantılı olacak, ya da hiç olmayacak."