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  4. Brezilyalı belediye başkanı ikinci kez yakalandığı Kovid-19'a yenik düştü

Brezilyalı belediye başkanı ikinci kez yakalandığı Kovid-19'a yenik düştü

14.01.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Brezilyalı belediye başkanı ikinci kez yakalandığı Kovid-19'a yenik düştü

Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasının ardından ikinci kez Kovid-19'a yakalanan ve görevinin tamamını hastanede geçiren Brezilya'nın Goiania kentinin Belediye Başkan Maguito Vilela 71 yaşında hayatını kaybetti.

Ekim ayında koronavirüse yakalanan Vilela, kısa sürede entübe olmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kasım'da yapılan belediye başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Maguito Vilela göreve başladığı gün ikinci kez koronavirüse yakanalarak, 1 Ocak'ta ikinci kez hastaneye kaldırıldı. Belediye Başkanlığı görevini hastanede tedavi altında geçiren Goiania belediye başkanı Maguito Vilela (71) akciğerlerinde enfeksiyon geliştiği gerekçesiyle ameliyata alındı. Vilela'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

Brezilyalı belediye başkanı ikinci kez yakalandığı Kovid-19'a yenik düştü

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