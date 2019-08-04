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Brezilyalı çete elebaşı hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 23:06 | Son Güncelleme

Brezilyalı çete elebaşı hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Gericino Hapishanesi'nde cezasını çeken çete elebaşı Clauvino da Silva'nın, kızının getirdiği kadın kıyafetlerini giyerek yaptığı firar denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

Hapishane görevlilerinin yaptıkları açıklamaya göre, mahkum Silva, 19 yaşındaki kızının kendisini ziyaret ederken yanında getirdiği kadın kıyafetlerini giydi. Silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruk da takan Silva, cezaevinden kaçmaya çalıştığı sırada polislerce yakalandı.

Yetkililer, çete elebaşının arkada bırakmayı planladığı kızının başarısız firar denemesindeki rolünün araştırılmaya devam edildiğini belirtti.

Rio Eyalet Hapishanesi İdaresi Sekreterliğince yayımlanan fotoğraflarda Silva, kadın kıyafetlerinin yanı sıra silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruklu haliyle görülüyor.

Silva'nın yakalandıktan sonra kıyafetlerini çıkardığı ve ismini söylediği başka bir videosu da yayımlandı.

Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu trafiğini yöneten en güçlü suç örgütlerinden "Kırmızı Komut"un elebaşı kadrosundaki isimlerden birisi olan Silva'nın, firar girişiminin başarısızlıkla neticelenmesinin ardından yüksek güvenlikli eyalet hapishanesine sevk edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya firar Hapishane

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